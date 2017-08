Cea de a doua sesiune de admitere la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău va începe, luni, 4 septembrie. Cei care doresc să își continue studiile, la nivelul instituției de învățământ superior, pot opta pentru un program de studii la una din cele 5 facultăţi: Inginerie, Litere, Ştiinţe, Ştiinţe Economice, Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii. Perioadele de înscriere pentru licenţă, la a doua sesiune de admitere sunt: Facultatea de Inginerie 04-28 septembrie; Facultatea de Litere 04-22 septembrie; Facultatea de Ştiinţe 04-20 septembrie, Facultatea de Ştiinţe Economice 04-22 septembrie; Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii 04-19 septembrie și 04-20 septembrie. Pentru master, admiterea din toamnă va avea loc, după cum urmează: Facultatea de Inginerie 04-28 septembrie; Facultatea de Litere 04-20 septembrie; Facultatea de Ştiinţe 04-19 septembrie, Facultatea de Ştiinţe Economice 04-21 septembrie; Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii 04-18 septembrie. Pentru studiile universitare de licenţă oferta educaţională cumulează, în această etapă, 100 de locuri bugetate, 13 locuri alocate pentru rromi, 38 de locuri pentru românii de pretutindeni şi locuri cu taxă. De asemenea, studiile universitate de master oferă 25 de locuri bugetate, 11 locuri pentru românii de pretutindeni şi locuri cu taxă. În oferta educaţională a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău sunt incluse 33 de programe de studii universitare de licenţă, 26 de master şi două de doctorat, toate programele fiind acreditate de către Agenția Română de Asigurare a Calității Învățământului Superior. Totodată, instituția de învățământ superior băcăuană are încheiate peste 120 acorduri inter-instituționale ERASMUS, cu 94 de universități din 22 de țări, dar și proiecte de cercetare internaționale, doctorate în cotutelă internațională etc. De asemenea, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău poate asigura, pe o durată de cel puțin un semestru, peste 150 de mobilități ERASMUS+ pentru studenți, plătite din fonduri europene, burse de studii, stagii de practică şi internship, tabere studenţeşti, acumularea de experienţă prin practica la postul de radio studenţesc UNSR Bacău şi postul Academic TV, activităţi extracurriculare realizate de Liga studenţească. 2.100 În prima sesiune de înscriere din acest an, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău s-au înscris 2.169 de candidaţi, din care 1.242 la studii universitare de licenţă, 579 la studii universitare de master şi 348 de candidaţi înscrişi pe locurile alocate pentru românii de pretutindeni. „Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău face eforturi susţinute pentru asigurarea condiţiilor de cazare în cămine, care să satisfacă cerinţele studenţilor. De asemenea, în această perioadă se realizează reabilitarea Restaurantului Universităţii, a bazelor sociale, a bazei sportive şi a Bibliotecii Universităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare. La nivelul Universităţii noastre s-a înfiinţat de curând Societatea Antreprenorială Studenţească care le oferă studenţilor şi absolvenţilor consultanţă privind iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri. Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău a depus proiecte de cercetare orientate către domeniile de dezvoltare inteligentă prioritare ale României în cadrul cărora studenţii vor putea fi angajaţi şi antrenaţi în diferite activităţi de cercetare.”

