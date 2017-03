Actualitate Incendiul de la Agricola a fost stins. Un pompier a fost rănit ușor de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Peste 100 de pompieri au acționat timp de 20 de ore pentru stingerea unui incendiu la o hală din municipiul Bacău. În cursul zilei de ieri și în această noapte, pompierii militari băcăuani au intervenit pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o hală de depozitare a mezelurilor, din municipiul Bacău. Imediat după anunțarea apelului în dispeceratul ISU Bacău (ora 10.23), au fost mobilizate la fața locului primele echipaje de salvatori, numărul acestora fiind suplimentat progresiv până la 18 autospeciale de intervenție. În momentul declanșării incendiului, în hală nu se aflau persoane. Din cauza cantităților mari de fum generate de incendiu, angajații societății din proximitatea halei s-au autoevacuat controlat în spații sigure din apropiere. Ajunși la fața locului, pompierii băcăuani au verificat existența persoanelor surprinse în interior, nefiind înregistrate victime în urma evenimentului. Pe timpul recunoașterii au fost semnalate mai multe recipiente sub presiune, cu capacitate de 100 de litri încărcate cu freon, care prezentau risc de explozie. Salvatorii militari au acționat pentru îndepărtarea acestora într-o zonă sigură, astfel fiind înlăturat pericolul. Misiunea de stingere s-a derulat atât pe timp de zi, cât și noaptea, intervenția necesitând eforturi suplimentare din partea pompierilor, mai ales din cauza temperaturii ridicate din interiorul depozitului, a degajărilor mari de fum și vizibilității reduse. Pe timpul operațiunilor de intervenție un pompier a suferit arsuri superficiale la nivelul mâinii și lobului urechii, fiind transportat la spital, însă în urma investigațiilor medicale nu a fost necesară internarea. Incendiul a fost lichidat în totalitate la ora 04.50, după aproape 20 de ore de luptă cu flăcările, care au afectat o mare parte din pereții interiori ai halei de depozitare. Până în acest moment nu a fost stabilita cauza care a declanșat arderea. 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.