În această dimineață, la ora 08:58, pompierii băcăuani au fost solicitați să intervinăm în municipiul Bacău, strada Trecătoarea Tecuciului, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în gospodăria unei femei, în vârstă de 46 de ani. La sosirea la fața locului s-a constatat faptul că incendiul se manifesta în camera de zi a casei de locuit. Incendiul a fost lichidat la ora 09:18. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă utilizarea focului deschis în spații închise (candelă lăsată aprinsă nesupravegheată), a ars un dulap din lemn.

