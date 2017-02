Un echipaj de jandarmerie din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău a intervenit la stingerea unui incendiu pe Calea Moldovei din municipiul Bacău. În după amiaza zilei de 9 februarie 2017, în jurul orei 17.00, jandarmii din cadrul unui echipaj mobil de intervenţie din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău, în timpul executării unei acţiuni pe linia ordinii şi siguranţei publice pe Calea Moldovei din municipiul Bacău au observat un incendiu la o casă. 1 of 3 Jandarmii din cadrul echipajului au intervenit imediat, solicitând sprijin de la structurile specializate ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Bacău; de asemenea, la faţa locului, aceştia au identificat un bărbat de 61 de ani căruia i-au acordat primul ajutor. Pe timpul desfăşurării intervenţiei de către pompieri, jandarmii au acţionat în vederea izolării şi limitării accesului persoanelor în zonă. 22 SHARES Share Tweet

