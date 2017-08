Pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la groapa de gunoi a municipiului Bacău, fumul gros putând fi observat de la mare distanţă. „Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 1.000 mp. Pentru lichidarea incendiului, acționează 24 de pompieri militari, cu șase autospeciale de lucru cu apă și spumă și o ambulanță SMURD tip B, din cadrul Detașamentelor de Pompieri Bacău, Onești și Moineşti”, a declarat cpt. Ionuţ Hâncu, ofiţer de relaţii publice la ISU Bacău. Pentru coordonarea misiunii, la fața locului s-a deplasat și grupa operativă a inspectoratului.

„Gunoiul s-a autoaprins – a declarat comisarul șef al Gărzii de Mediu din Bacău, Tiberiu Ciobanu. Astfel de situații apar din diverse motive într-un depozit pentru deșeuri, dar acum cu siguranță de vină a fost temperatura foarte ridicată a aerului, pe timp de caniculă, un fenomen prin care trece și zona Bacău.”. Vom reveni cu detalii. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.