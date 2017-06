Pompierii au intervenit în această seară pentru lichidarea unui incendiu produs la două clădiri dezafectate, din oraşul Comăneşti, aflate în apropierea a două mari magazine. Construcţiile din lemn au fost cuprinse de flăcări mari, iar şi pentru localizare şi stingere s-au deplasat imediat la faţa locului patru echipaje de pompieri de la Detașamentele Moinești și Onești, dar a fost solicitată în sprijin şi o autospecială din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Dărmănești. La faţa locului s-a deplasat şi grupa operativă a inspectoratului, pentru coordonarea misiunii. Incendiul a fost stins la ora 19.00. „A ars o clădire din lemn pe o suprafață de aproximativ 500 mp și acoperișul unei a doua clădiri pe o suprafață de circa 200 mp. Cauza probabilă a incendiului este în curs de stabilire”, a declarat cpt. Andrei Grecu, ofier de relaţii publice la ISU Bacău. 1 of 8 FOTO: ISU Bacau 43 SHARES Share Tweet

