Sâmbătă seara, acoperişul casei parohiale din satul Schitu Frumoasa, comuna Balcani, a fost cuprins de flăcări, pompierii băcăuani fiind alertaţi imediat ce incendiul a fost observat. Trei autospeciale de lucru, o motopompă şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, cu 18 pompieri militari, s-au deplasat la faţa locului. Când au ajuns echipajele acolo, tot acoperişul casei, pe o suprafaţă de 250 de mp, era deja cuprins de foc, incendiul fiind lichidat după circa două ore. În urma evenimentului, care a avut ca şi cauză probabilă jar sau scânteie de la un coş de fum deteriorat, a ars acoperişul clădirii şi au fost degradaţi tavanul şi pereţii, nefiind înregistrate victime. 169 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.