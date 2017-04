Social Incendiu în comuna Horgești de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Vineri, 07 aprilie 2017, la ora 01:47, Garda de Intervenţie din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău a fost solicitată să intervină în comuna Horgești, sat Răcătău, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în gospodăria unei femei, în vârstă de 32 de ani. Imediat, la fața locului s-au deplasat opt pompieri salvatori băcăuani cu două autospeciale de intervenție. La sosirea echipajelor la locul evenimentului s-a constatat faptul că, incendiul se manifesta la nivelul acoperişului casei de locuit și la anexele gospodărești. Incendiul a fost lichidat la ora 05:20, în limitele găsite. Prin intervenția promptă și eficientă a salvatorilor băcăuani a fost salvată jumătate din casa de locuit a proprietarei. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă un scurtcircuit electric produs la un conductor electric defect sau neizolat corespunzător, au ars aproximativ 50 mp din suprafața acoperişului casei de locuit şi circa 120 mp de anexe gospodărești. De menționat este faptul că, la locul intervenţiei s-a deplasat şi un echipaj S.M.U.R.D. din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău, fără a fi necesară intervenţia acestuia. 0 SHARES Share Tweet

