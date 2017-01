Social Incendiu în comuna Gârleni de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Joi, 05 ianuarie 2017, la ora 18:06, Garda de Intervenție din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău a fost solicitată să intervină în localitatea Gârleni pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în gospodăria unui bărbat, în vârstă de 72 ani. Imediat, la fața locului s-au deplasat două autospeciale de intervenție, încadrate cu șapte pompieri militari salvatori. La sosirea echipajelor la locul intervenţie s-a constatat faptul că, incendiul se manifesta cu violență, pe o suprafață totală de aproximativ 70 de metri pătrați, la o bucătărie de vară lipită de o casă de locuit, o magazie și un adăpost de animale. Incendiul a fost lichidat în limitele găsite la ora 19:30, în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Gârleni. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă un burlan de fum amplasat necorespunzător ori neprotejat termic față de materialele combustibile, au ars o bucătărie de vară, o magazie şi adăpostul de animale, pe o suprafață de circa 70 de metri pătrați. 22 SHARES Share Tweet

