Multimedia Incendiu în curtea Bisericii Învierea Domnului de Desteptarea - Un incendiu a izbucnit, vineri după amiază, în curtea Bisericii Învierea Domnului din Bacău, de pe strada Bradului. La fața locului au sosit trei autospeciale de la ISU cu apa si spuma, o platforma și o unitate SMURD. 1 of 3 Fumul se poate vedea de la mare departare. Pompierii spun ca focul a fost localizat si se lucreaza la lichidarea sa. Martorii spun ca arde biserica veche, din lemn, incendiul izbucnind de la o lumânare.

