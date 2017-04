Social Incendii la Podu Turcului, Cleja, Pârjol și Lipova de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Luni, 10 aprilie 2017, la ora 14:33, Stația de Pompieri Podu Turcului a fost solicitată să intervină în comuna Podu Turcului, sat Căbești, pentru a lichidarea un incendiu de vegetaţie uscată, izbucnit pe un teren aparţinând U.A.T. Podu Turcului. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă utilizarea focului deschis în spații deschise, au ars aproximativ 5000 mp de vegetaţie uscată.

La ora 17:48, un echipaj din cadrul Garda de Pompieri Comănești a fost solicitată să intervină în orașul Dărmănești, zona Gura Izvorul Negru, pentru lichidarea unui incendiu de litieră, izbucnit pe un teren aparţinând U.A.T. Dărmănești. Imediat, la fața locului s-au deplasat 18 pompieri militari salvatori, cu o autospecială de intervenție din cadrul Gărzii de Pompieri Comănești, o autospecială de intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești și un ATV din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești.

La sosirea la locul evenimentului s-a constatat faptul că, incendiul se manifesta la vegetație uscată și mărăciniș pe o suprafață foarte mare.

Incendiul a fost lichidat la ora 20:15, în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Dărmănești, care a intervenit cu cinci voluntari.

În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă utilizarea focului deschis în spații deschise, au ars aproximativ 15 ha vegetaţie uscată și mărăciniș. Incendiu în comuna Cleja Luni, 10 aprilie a.c., la ora 17:28, Garda de Intervenție din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău a fost solicitată să intervină în localitatea Cleja pentru lichidarea unui incendiu produs în gospodăria unei femei, în vârstă de 33 de ani. În cel mai scurt timp din momentul anunțării, la locul evenimentului s-au deplasat nouă pompieri militari salvatori, cu două autospeciale de intervenție.

La sosirea echipajelor la fața locului s-a constatat că, incendiul se manifesta la un adăpost de animale, atât la interior, cât și la acoperișul acestuia.

Incendiul a fost lichidat la ora 18:13, în limitele găsite.

În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă un scurtcircuit electric, au ars aproximativ 50 mp din suprafața acoperișului, porumb și material lemnos depozitate în podul adăpostului de animale. Incendiu plante furajere în comuna Pârjol Luni, 10 aprilie 2017, la ora 17:28, Garda de Intervenție din cadrul Detaşamentului de Pompieri Moinești a fost solicitată să intervină în comuna Pârjol, sat Hemeieni, pentru lichidarea unui incendiu produs în gospodăria unei femei, în vârstă de 41 de ani. La fața locului s-au deplasat șase pompieri militari, cu o autospecială de intervenție. La sosirea la locul evenimentului s-a constatat că, incendiu se manifesta la un depozit de furaje, pe o suprafață de aproximativ10 mp.

Incendiul a fost lichidat la ora 18:11, în limitele găsite.

În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă utilizarea focului deschis în spații deschise, au ars aproximativ două tone de plante furajere. Incendiu plante furajere în comuna Lipova Luni, 10 aprilie a.c., la ora 19:37, Garda de Intervenție din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău a fost solicitată să intervină în comuna Lipova, sat Mâlosu, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în gospodăria unui bărbat, în vârstă de 69 de ani. Imediat, la fața locului s-au deplasat nouă pompieri militari, cu două autospeciale de intervenție. La sosirea echipajelor la locul evenimentului s-a constatat că, incendiu se manifesta cu flacără la un depozit de furaje.

Incendiul a fost lichidat la ora 21:35, în limitele găsite.

