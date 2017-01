Actualitate Încărcătura unui TIR cu bere s-a împrăștiat pe Măgura de Desteptarea -

Întreaga încărcătura a unui TIR cu numere de Iasi, care transporta bere, a căzut pe asfaltul drumului Bacău – Onești, pe Dealul Măgura. Din primele cercetari ale politistilor, se pare ca navetele cu sticle de bere au cazut din camion in momentul in cares-au rupt stalpii de sustinere ai remorcii. In acest moment se circula pe o singura banda pe o distanta de 200 de metri. Firma care efectua transportul a anuntat ca va trimite o echipa care sa repare camionul si sa stranga resturile sticlelor de bere de pe carosabil. 2.1k SHARES Share Tweet

