Încă „Zece pași" spre hospice-ul Asociației „Lumina" de Florentin Radu Asociația „Lumina" va deschide, în primăvara aceasta, primul hospice din țară dedicat integral îngrijirilor paliative pentru copiii cu boli incurabile. Acest centru medical este construit în Bacău, pe Calea Romanului, în cadrul proiectului „O Șansă la Demnitate". Hospice-ul Asociației „Lumina" va asigura, în fiecare lună, servicii de specialitate pentru aproape 400 de beneficiari direcți și indirecți. Mara Matei, manager de comunicare, afirmă că realizarea acestui proiect unic în România nu ar fi fost posibilă fără implicarea băcăuanilor. Iată unul dintre aceștia: "Tatiana Șoldeanu, coach si trainer, își dorește să fie parte din povestea noastră și vă invită la seminarul caritabil Încrederea în sine – 10 pași de la potențial la acțiune, care vă dă posibilitatea să contribuiți la șansa pentru demnitate a copiilor cu boli incurabile și, în același timp, să puteți învăța care sunt cei 10 pași recomandați de John Maxwell pentru dobândirea încrederii în sine și eliminarea convingerilor limitative care ne îngrădesc potențialul." Evenimentul va fi găzduit de Hotelul „Decebal" și va avea loc pe 6 martie, începând de la ora 18. Rezervarea unui loc la seminar se face pe baza unei donații de 50 de lei în contul Asociației „Lumina": RO94 RNCB 0026 0142 5281 0001, deschis la BCR Bacău, cu specificația "Seminar caritabil". Ce înseamnă „O Șansă la Demnitate": cel puțin 28 de copii, cu o boală limitatoare de viață, găzduiți lunar în regim de internare; 100 de copii vor participa, în fiecare lună, la activitățile centrului de zi; 300 de aparținători (părinți, frați, surori) vor primi servicii de consiliere; 30 noi locuri de muncă create.

