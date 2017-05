Social Încă un weekend fără apă caldă de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Apa caldă rămâne oprită. Thermoenergy va lucra și în weekend la rețeaua de pe str. Garofiței.

Lucrând acolo săptămâna aceasta, echipele de intervenție au găsit și alte porțiuni de conductă vulnerabile care necesită înlocuirea lor. În restul orașului, lucrările s-au încheiat, însă, instalațiile nu pot fi incărcate pentru că agentul termic trebuie să treacă prin conducta de pe str. Garofiței.

În concluzie, weekendul va fi unul tot fără apă caldă. 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.