După ce, luni, un pisoi a fost salvat de pompierii băcauani pentru că a rămas blocat în spațiul dintre două clădiri, în aceasta dimineață alt pisic a beneficiat de intervenția lucrătorilor ISU. De data aceasta, pompierii au fost solicitați de câțiva trecători care au auzit mieunături suspecte dintr-o dintr-o conductă pentru ventilație situată în spatele Casei de Cultură, din municipiul Bacău. Pisicul rămăsese captiv în conducta un diametru de aproximativ 10 centimetri. Alături de ISU, la această misiune de salvare a fost și Poliția Locală Bacău.

