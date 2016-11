Primarul Onestiului, Nicolae Gnatiuc a avut zilele trecute o intâlnire cu presedintii asociatiilor de proprietari pentru a analiza problemele legate de furnizarea apei potabile si de plata facturilor pentru aceasta in conditiile in care SC Apa Canal are sume mari de plata la Compania Regionala de Apa Bacau (CRAB).

De mai multe zile, asupra firmei debitoare (SC Apa Canal SA Onesti) s-a impus executarea silita prin proprirea tuturor incasarilor. La intâlnirea care a avut loc la Biblioteca Municipala “Radu Rosetti”, primarul Onestiului, Nicolae Gnatiuc a declarat: „SC Apa Canal este intr-o situatie financiara delicata, datorata unor conjuncturi ce s-au acumulat in timp.

Ea a ajuns la o datorie de 4,3 miliarde de lei vechi catre CRAB, care, in mod legal, actioneaza pentru recuperarea acestei sume. Legea permite proprirea pe conturile SC Apa Canal si odata cu ivirea acestei situatii noi am fost instiintati de catre executorul judecatoresc de noul cont in care trebuie achitata contravaloarea apei potabile furnizate in municipiu”. Mai multi presedinti de asociatii de proprietari l-au intrebat pe primarul Onestiului de ce nu se fac investitii in infrastructura de apa potabila si canalizare din municipiu si de ce nu se reface priza de apa de pe râul Casin, care a fost pâna in anul 1990?

La aceste intrebari raspunsurile nu au fost punctuale. Desi discutiile de la aceasta intâlnire au fost tensionate, primarul municipiului Onesti i-a instiintat pe presedintii asociatiilor de proprietari ca acestea vor primi notificare de la executorul judecatoresc al SC Apa Canal, pentru a fi recuperata intreaga suma.

La intâlnirea de la Onesti a fost prezent si Petrus Radulescu, director tehnic al CRAB, care a declarat: „Este si dorinta noastra de a nu lasa municipiul Onesti fara apa. S-au incercat toate modalitatile de recuperare a datoriilor de la SC Apa Canal, prin esalonari, reesalonari. Daca la inceputul anului datoria acestei firme era de 2 miliarde de lei vechi, debitul «s-a rostogolit» si acum este de peste 4 miliarde de lei vechi! CRAB este in situatia de a opri apa doar la avarii; nu au fost alte actiuni de a opri apa!”

Primaria municipiului nu are datorii la SC Apa Canal, iar in cazul in care vor fi necesare interventii la reteaua de apa se va apela la SC Domeniul Public si Privat SA, care are angajati instalatori!