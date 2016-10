Inca un document la dosarul de caldura: copie dupa cartea masinii

La intrarea in sediul Primariei II, cu litere de-o schioapa, bacauanilor li se aduce la cunostinta faptul ca persoanele care detin autoturisme trebuie sa anexeze copie dupa cartea de identitate a masinii. In caz contrar, acestia nu vor beneficia de subventie pentru incalzire.

Pentru a se evita aglomerarile din anii anteriori la Directia de Impozite si Taxe Locale (DITL) Bacau, consilierii locali au venit cu propunerea ca potentialii beneficiari ai ajutoarelor pentru incalzire sa anexeze o declaratie pe proprie raspundere, cu privire la datorii.

Conform HCL 284/18.10.2016, beneficiarii subventiilor de caldura trebuie sa nu figureze cu datorii la bugetul local si sa aiba un venit pe membru de familie de maxim 1.082 lei pentru orice tip de ajutor (Thermoenergy, E.ON Gaz, E.ON Electrica, lemne). Cei interesati de criteriile pe baza carora pot obtine un ajutor de incalzire, pot consulta listele afisate la Primaria II.

Ajutoare de incalzire si in mediul rural

Si in 2016 legislatia privind acordarea ajutoarelor de incalzire pentru iarna care bate la usa ramâne neschimbata. Asadar, este de asteptat ca si numarul beneficiarilor sa fie aproximativ acelasi ca in 2015. Cei care vor sa primeasca ajutorul incepând cu luna noiembrie, insa, vor trebui sa se incadreze intr-un anumit termen, cu depunerea cererii si a documentelor necesare. Acestea vor fi prezentate la primaria de domiciliu pâna in data de 20 noiembrie.

Familiile si persoanele singure care se vor inscrie la ajutorul de incalzire dupa data de 20 noiembrie vor beneficia de acesta din decembrie, astfel ca vor pierde o luna din cele cinci, considerate ca fiind sezonul rece (noiembrie-martie). Dar exista si riscul ca familiile care au dat declaratii false sa fie nevoite sa restituie banii.

„Atragem atentia solicitantilor ca trebuie sa declare toate veniturile membrilor familiei, deoarece noi vom verifica, prin sondaj, corectitudinea celor mentionate in cerere, ne-a spus Teodor Agachi, directorul Agentiei Judetene de Plati si Inspectie Sociala Bacau.

In cazul in care se constata ca o familie are venituri mai mari decât cele mentionate, ea va fi obligata sa restituie sumele necuvenite.” In aceasta situatie au fost puse mai multe familii din sase comune din judet, care au fost depistate ca au ascuns faptul ca dispun de venituri mai mari. Sa mai notam ca pentru iarna 2015-2016, din judetul Bacau au beneficiat de ajutor de incalzire peste 27.000 familii sau persoane singure.

Ramona Ionescu

Elena Tintaru