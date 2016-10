Inca un caz de infectie cu virus West Nile, in judetul Bacau

Pâna la inceputul acestei luni, la nivel national au fost inregistrate 80 de cazuri de infectie cu virusul West Nile, dintre care 8 persoane au decedat. Datele au fost prezentate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului National de Sanatate Publica si potrivit acestora, in judetul Bacau, a mai aparut un caz de infectie cu West Nile si s-a ajuns astfel la patru persoane infectate.

„Este vorba despre o persoana in vârsta de 58 de ani, din comuna Gârleni, care a fost internata in sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Bacau la data de 16 septembrie, dar la momentul de fata se simte bine si este acasa”, a declarat Anda Dumitrescu, purtator de cuvânt la Directia de Sanatate Publica Bacau.

Celelalte trei cazuri de infectie cu West Nile au aparut in judet in a doua parte a lunii august si inceputul lunii septembrie, in comunele Margineni, Luizi Calugara si Prajesti. Pacientii, cu vârste intre 60 si 80 de ani, au trecut cu bine peste acest episod.