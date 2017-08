– este al doilea caz de înec înregistrat, în ultimele două zile, în comuna Orbeni Apelul către Pompieri a venit luni seară. Un bărbat de 65 de ani, din Sascut, care păzea iazurile unei mănăstiri, de pe raza comunei Orbeni, nu mai era de găsit şi cum barca a fost găsită pe luciul apei, oamenii s-au gândit că, cel mai probabil, s-a înecat în iaz. În paralel, s-au făcut şi căutări pe uscat, pentru că nu se ştia exact unde dispăruse. Salvatorii de la Inspectoratul pentru Situaţii de urgenţă Bacău au mers la faţa locului după primirea sesizării şi au început căutările, dar fără rezultat. Au revenit la faţa locului marţi dimineaţă şi la foarte scurt timp cadavrul bărbatului a fost găsit aproape de mal. A fost anunţată Poliţia pentru demararea de cercetări şi transportarea trupului neînsufleţit la Morga, unde medicii să efectueze necropsia şi să stabilească cauza morţii. Nimeni nu ştie ce s-a întâmplat cu bărbatul şi cum a ajuns în apă. Duminică după-amiază, un alt bărbat de 43 de ani, din comuna Orbeni, s-a înecat într-o baltă din apropierea râului Siret. S-a dus să se răcorească, însă cei care-l însoţeau au obervat că nu a mai ieşit la suprafaţă şi au chemat pompierii, care i-au găsit trupul după circa trei ore de căutări. 4 SHARES Share Tweet

