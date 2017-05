Încă un băcăuan în Ordinul European al Cavalerilor Vinului

Ordinul European al Cavalerilor Vinului (OECV) – Ordo Equestris Vini Euro are, de sâmbătă, 6 mai, un nou membru din județul Bacău. Acesta este omul de afaceri Constantin Popa, administratorul Pensiunii Montana din Slănic Moldova, doctor în montanologie și aplicantul cu cele mai multe proiecte europene în domeniul turismului din județ.

„Mă onorează noua calitate pe care am primit-o de la OECV – ne-a declarat imediat după ceremonia de întronizare Constantin Popa -, pentru că vinul este parte integrantă a identității europene, iar obiectivul Ordinului Cavalerilor Vinului este de a menține acest patrimoniu cultural comun în toată diversitatea lui și de a păstra această moștenire culturală pentru generațiile viitoare. Acțiunile membrilor Ordinului sunt caracterizate prin voluntariat, pentru transmiterea către generațiile viitoare a spiritului de conservare și perpetuare a tradațiilor viniviticole multimilenare”.

Ceremonia de întronizare și acreditare de noi membri ai OECV – ne-a informat noul șef al Legatului Moldova, cu sediul în Bacău, Eugen Burcă – a avut loc la Pitești, la care au participat ambasadorul OECV Josef Jenei, din Austria, dar și o delegație din Confreria gastronomică din Madeira și membri ai scaunelor și legatelor Consulatului România și Republica Moldova al OECV. Constantin Popa a fost astfel primit la masa cavalerească și i s-a conferit gradul de hospes. „Acum două săptămâni – a precizat Eugen Burcă – am fost la Trieste (Italia), unde am fost ridicat la rangul de Eques de Vino și am devenit oficial șeful Legatului Moldova, organizația regională a OECV, din care face parte și Scaunul Bacău al Ordinului”.

„In honorem dei est in honorem vini”

OECV are, în prezent, circa 5.000 de membri în toată Europa, din care peste 400 în România. Organizația are un caracter laic, dar are puternice legături tradiționale cu clerul și se află sub protectoratul Casei de Austria. Deviza Cavalerilor Vinului este „In honorem dei est in honorem vini”.

Frăția își revendică tradiția din ordinele cavalerești medievale, în special din cea a Ordinului Sfântul Gheorghe de la 1273, respectiv 1308 și 1468, preluând de la acestea principiile de bază ale cavalerismului, respectiv cinstea, onoarea, demnitatea și morala creștină. Senatul cavaleresc, condus de doi consuli, reprezintă comitetul de conducere al întregii caste a cavalerilor și își are sediul în locul de înființare al Ordinului, în orașul liber Eisenstadt din Austria. Structurile naționale sunt organizate în consulate, conduse de proconsuli, având ca subdiviziuni legatele și scaunele cavalerești.

Ordo Equestris Vini Europae nu neglijează nici operele caritabile sau mecenatul în domeniul artelor, călăuzindu-se în activitatea sa după conceptul: „Abia după ce ai învins invidia și începi să te implicit pentru alții, devii cu adevărat un om nobil”.