Astăzi s-a mai produs un accident rutier, tot la Dumbrava, pe E 85, în care au fost implicate două autoturisme. Un şofer de 40 de ani, din Fălticeni, nu s-ar fi asigurat la efectuarea manevrei de întoarcere şi a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 33 de ani, din Dărmăneşti. În urma evenimentului, doi pasageri, din ambele maşini, au ajuns la spital pentru investigaţii. Conducătorii auto au fost testaţi cu etilotestul şi nu consumaseră alcool. Ieri dimineaţă, în afara localităţii Dumbrava, un tânăr de 23 de ani, din Suceava, care conducea un autoturism înmatriculat în Anglia, cu volan pe dreapta, a intrat în depăşirea unui TIR şi a ajuns pe contrasens unde a intrat în coliziune frontală cu o maşină condusă regulamentar de un bărbat de 58 de ani, din Bereşti Bistriţa, care a murit în urma impactului. Şoferul de 23 de ani, soţia şi copilul lor au fost răniţi, fiind transportaţi la spital.

