Actualitate Încă o săptămână fără apă caldă de Ramona Ionescu – băcăuanii racordaţi la Thermoenergy vor traversa încă o săptămână fără apă caldă cu o săptămână în urmă, o avarie de mari dimensiuni, a oprit robinetul de apă caldă pentru 6.000 de apartamente promisiunea repornirii instalaţiilor pe 12 mai nu a putut fi onorată din cauza unei pierderi înregistrată pe strada Garofiţei – intervenţia prelungeşte perioada duşurilor reci cu încă o săptămână N-a fost să fie! Conductele corodate au cedat din nou! După mai bine de o săptămână de lucrări la reţeaua de termoficare a oraşului, Thermoenergy Group SA Bacău se află în imposibilitatea de a furniza apă caldă populaţiei. Promisiunea făcută pentru repornirea instalaţiilor nu a putut fi onorată pentru ziua de vineri, deoarece, o dată cu reumplerea instalaţiilor, sub presiune, au apărut noi pierderi însemnate pe reţeaua de termoficare. Această nouă avarie a fost localizată pe strada Garofiţei, nr. 13, unde, conducta de mari dimensiuni a cedat din nou. Pentru că reţeaua se află sub şosea, intervenţia este cu atât mai dificilă în zona amintită. "La încărcarea instalaţiilor s-au constatat noi pierderi. Reţeaua a cedat pe strada Garofiţei şi se intervine acolo unde a apărut pierderea. Dată fiind dimensiunea conductei şi amploarea intervenţiei, estimăm că lucrarea se va întinde pe durata întregii săptămâni", declară Narcisa Antoneac, purtător de cuvânt la Thermoenergy Group SA Bacău. Reacţiile de nemulţumire ale consumatorilor nu au întârziat să apară. Îngrijoraţi de faptul că situaţia se prelungeşte nepermis de mult, băcăuanii care primesc apă caldă de la Thermoenergy, au încercat să caute răspunsuri pentru această situaţie. "Ce se întâmplă cu societatea de termoficare? Au zis că dau drumul la apă caldă pe 12 mai, dar se pare că a fost război şi au distrus toată reţeaua! Parcă prea-i de tot! Ajungem înapoi de unde am plecat!", declară Ciprian Părinceanu

Citat: “M-am săturat! De-o săptămână avem parte doar de duşuri reci, nimic concret! Locuiesc în zona Narcisa şi speram, după cum au promis, ca de vineri să vină apa caldă. Nici vasele nu-mi vine să le mai spăl cu apă rece!”, declară Elena Toderiţă

Citat: "Degeaba s-a investit atât în reţelele secundare de termoficare, dacă reţeaua primară este praf! Aşa ne-am învăţat, să săpăm de două ori în acelaşi loc, în loc să o facem o dată şi bine!", declară Victor Ciurăscu. Se pare că o parte din problemele existente la nivelul reţelei de termoficare erau în vizorul Thermoenergy încă din iarnă. Ca să nu întrerupă atunci apa caldă şi căldura, reprezentanţii societăţii de termoficare au ales să funcţioneze o vreme pe pierderi. Acum, când reţeaua a cedat în mai multe puncte, s-a luat hotărârea să se intervină şi în zonele vulnerabile. S-au schimbat conducte, vane, s-a mai cârpit reţeaua pe alocuri, însă, la repornirea instalaţiilor, ţevile corodate au cedat din nou. Pentru remedierea defecţiunilor, conducerea Thermoenergy le cere băcăuanilor încă un răgaz de o săptămână.

