Inca o cega prinsa pe Siret. De data asta nu a mai avut noroc

La doua saptamani dupa ce un pui cega a fost prins si eliberat in Siret, o alta captura a avut loc, duminica, in apropiere de localitatea bacauana Holt.

Conform Centrului Regional de Ecologie Bacau, acest exemplar nu a mai fost la fel de norocos, pescarul care l-a prins nevrand, in ruputul capului, sa elibereze pestele inapoi in apa.

Asta, dupa cum afirma CRE, chiar daca mai multi pescari l-au rugat sa elibereze cega, unii chiar fiind dispusi sa despagubeasca pescarul care a prins-o cu o suma de bani.

„Desi Cega urca in mod natural din Dunare in Siret, in urma construirii barajelor aceasta migratie nu mai poate avea loc. Exemplarele pescuite in aceasta perioada provin cel mai probabil dintr-un iaz inundat la inceputul lunii iunie.

Aspectele pozitive generate de „popularea” ocazionala sunt umbrite de mentalitatea unora dintre pescari care simt nevoia sa bage tot la traista.

Pe langa aceste exemplare relativ izolate, pescarii retin si numeroasi salai si somni, dar si alte specii, la o dimensiune mult sub limita legala”.

Centrul Regional de Ecologie Bacau