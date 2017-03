Actualitate Încă o amânare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu Ionel Floroiu: „După 1 iulie, nu va începe o vânătoare de firme” de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Termenul în care firmele și instituțiile pot obține autorizația de securitate la incendiu se amână cu 6 luni, mai exact până la 30 iunie 2017, anunță Ionel Floroiu, deputat PSD, membru al Comisiei de administrație publică și al Grupului de Lucru pentru analizarea OG 17 care amână termenul stabilit în Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. „Este a doua prorogare, cea anterioară având ca durată tot jumătate de an, până pe 31 decembrie 2016. Măsura prin care instituții și firme nu sunt sancționate pentru lipsa documentațiilor tehnice obligatorii la eliberarea autorizației de securitate la incendiu este foarte bună deoarece oferă un răgaz necesar rezolvării problemelor”, arată Ionel Floroiu. Prorogarea, precum și efortul celor responsabili de obținerea documentației au determinat creșterea numărului de instituții și firme care au reușit să obțină autorizarea sau sunt foarte aproape de atingerea acestui scop, susține deputatul PSD. Membrii Grupului de Lucru vor propune plenului Comisiei pentru administrație publică ca, de la 1 iulie, să fie aplicate sancțiuni contravenționale pentru funcționarea fără acest act. Termenul de 6 luni din 2016 și de încă 6 luni în acest an este suficient pentru ca responsabilii din instituții publice și administratorii societăților comerciale să acționeze astfel încât să intre în legalitate, arată Ionel Floroiu, apoi precizează: „După 1 iulie, nu va începe o vânătoare de instituții și firme ce vor fi amendate și/sau închise. Am transmis reprezentanților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență că, pe lângă eforturile din următoarele 3 luni, trebuie să-i sprijine necondiționat și după aceea pe toți cei care muncesc serios pentru întocmirea documentațiilor și obținerea autorizării.” 0 SHARES Share Tweet

