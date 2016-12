Inca mai avem

Nu e de ici-de colo sa aduni câteva mii de oameni in centrul orasului si sa-i mai tii si in frig pentru vreo doua ore. Se intâmpla in fiecare an, de 1 Decembrie, si aproape in fiecare an, publicul pleaca dezamagit.

Pentru ca publicul asteapta sa vada si altceva in afara de defilarea câtorva plutoane de militari. Oamenii vor sa vada si tancuri, si avioane, si tunuri, sa vada ca tara asta mai are Armata. Si nu pentru ca românul ar fi un neam razboinic; ci pentru ca Armata a ramas, alaturi de foarte putine lucruri, in mentalul colectiv, o garantie a statalitatii si autodeterminarii.

Românul vede in fiecare zi ca diversi politicieni straini ne dau indicatii si ne spun ce trebuie sa facem, ca guvernantii isi iau lectii de la Ambasadele straine, ca bogatiile tarii merg pe doi lei in afara tarii, exploatate de companii straine, ca multinationalele care au scos de pe piata firmele românesti ofera salarii românesti si preturi nemtesti.

Sa nu se pacaleasca politicienii ca românii vin la defilarea de 1 Decembrie ca sa-i vada si sa le auda discursul; românii vin si ingheata in strada pentru a se convinge ca mai avem inca Armata.

Din pacate Armata a fost tradata de politicieni; si nici macar nu ar fi prima data in istorie când se intâmpla asta. Asa cum, in Primul Razboi Mondial, ostasii români au pornit in opinci sa elibereze Transilvania, asa cum, in campania din Est, Armata Româna pornea sa elibereze Basarabia cu tancuri depasite moral, fara munitie pentru tunuri si chiar fara tunuri, astazi suntem in aceeasi situatie.

Aviatia militara e aproape desfiintata, Apararea Antiaeriana mai este doar cu numele, tancurile sunt vechi si, in afara de câteva exemplare modernizate, nu avem cu ce ne lauda.

Degeaba avem câteva companii care lupta pentru interese straine in Afganistan, soldatii trimisi sa moara in razboaiele altora nu sunt nici suficienti si nici prea dotati cu tehnica necesara apararii intregii tari.

E timpul sa se ia niste decizii. Nu pentru ca Rusia sau altcineva ne-ar ataca, ci pentru Armata nu este doar pentru aparare, Armata ajuta si in negocierile politice. Fara Armata Româna care sa descurajeze bolsevicii in Est si ungurii in Vest, Unirea de la 1918 nu ar fi fost posibila, oricâta bunavointa ar fi avut cetatenii sau politicienii. Asta trebuie sa tinem minte!