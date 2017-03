Actualitate Inaugurarea monumentului Eroilor în comuna Mănăstirea Cașin de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O sărbătoare cu profunde semnificații religioase și patriotice a avut loc duminică 12 martie în comuna Mănăstirea Cașin. În prezența Arhiepiscopului Romanului și Bacăului, ÎPS Ioachim, a numeroși preoți precum și a autorităților locale și județene (Consiliul Județean fiind reprezentat de vicepreședintele Marius Gheorghiță), a primarilor din câteva localități din zonă (de la Cașin, Onești, Bogdănești, Târgu Ocna), la Biserica “Buna Vestire” s-au derulat mai multe evenimente, care au bucurat mult pe creștinii acestei parohii. Astfel, după sfințirea Troiței “Maica Domnului, Apărătoarea noastră” și oficierea Sfintei Liturghii a fost dezvelit un monument al eroilor. Este de menționat faptul că acest moment a avut loc după ce o gardă de onoare a militarilor din Garnizoana Bacău a dat onorul oficialităților prezente și s-a bucurat și de participarea unei fanfare mlitare. ”Avem datoria sacră să nu-i uităm pe eroii ce au murit pentru neam și țară și să-i pomenim la Sfânta Liturghie”, a mărturisit Arhiepiscopul Romanului și Bacăului lăudând osteneala și dragostea credincioșilor din Mănăstirea Cașin, ce au contribuit la realizarea acestui monument. Într-un cuvânt susținut de către generalul (în rezervă) Vasile Apostol s-a evidențiat că “ostașul român a știut întotdeauna că ‘arcul carpatic’ nu este o linie de demarcație a teritoriilor românești, cum au încercat unii să susțină. Aici, la Mănăstirea Cașin trebuie ca să călcăm cu pioșenie pentru că oriunde punem piciorul poate fi locul de unde s-au înălțat la cer sufletele eroilor”. Generalul (în rezervă) Vasile Apostol a mai menționat: ”La intrarea României în Primul Război Mondial, în seara de 14 / 15 august 1916, când oștirea română a intrat în Transilvania prin trecătorile Carpaților, nu am fost agresori! Armata noastră a zdrobit ‘ zidurile unei închisori’, unde românii au fost închiși. Istorici riguroși sau mai puțin riguroși au declarat că luptele de pe valea Cașinului au avut loc între 26 și 31 decembrie 2016 dar adevărul este altul, că luptele de aici sunt legate de cele de la Mărășești – Mărăști, Oituz și Cireșoaia, unde poporul și armata romană au făcut ‘un tot’ unitar!” Dezvelirea acestui monument al eroilor, numit “Crucea Bunei Vestiri”, a fost precedată de citirea, de către preotul Ioan Bârgăoanu, protopop al Protoieriei Onești, a unui hrisov care subliniază jertfa ostașilor români în luptele de pe valea Cașinului, 3080 dintre ei pierzându-și viața pe aceste meleaguri. Intr-o atmosferă înălțătoare, în ritmurile muzicii militare, la acest monument au fost depuse coroane de flori din partea mai multor instituții. Menționăm că “moderatorul” festivității de dezvelire a noului monument al eroilor a fost colonelul (în rezervă) Paul Valerian Timofte, președinte al Filialei Județene a Asociației Naționale “Cultul Eroilor”, care, întrebându-se “a câta mia filă se adaugă prinosului de recunoștință pentru eroi?”, a declarat că “această manifestare rămâne în istoria comunei Mănăstirea Cașin”. 0 SHARES Share Tweet

