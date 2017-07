Senatorul PSD Miron Smarandache a primit răspunsul ministrului Educației Naționale la interpelarea ce a avut ca subiect înscrierea în clasa pregătitoare în județul Bacău. Parlamentarul băcăuan s-a referit la procesul de luare în evidență a copiilor care vor începe în toamnă clasa pregătitoare, accentuând asupra unor situații complicate existente în mediul rural. ‘Dacă în localitățile urbane există, de regulă, mai multe cereri decât numărul de locuri disponibile, în cele rurale se înregistrează foarte puține solicitări pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare. Experiența anilor trecuți indică faptul că există multe zone din țară, inclusiv în județul Bacău, unde a fost înscris doar unul sau câțiva copii în această clasă, fapt ce impune luarea unor măsuri dificile pentru responsabilii din învățământ. În aceste condiții, vă întreb cu respect domnule ministru: 1. Câte solicitări sunt înregistrate până în prezent pentru înscrierea în clasa pregătitoare în județul Bacău?; 2. Ce intenționați să întreprindeți în situațiile din zona rurală unde se înregistrează înscrierea unui singur copil în clasa pregătitoare, și care sunt aceste cazuri din județul Bacău?’, a subliniat Miron Smarandache, în documentul oficial înaintat MEN. În răspunsul oferit senatorului social democrat, conducerea MEN a anunțat că în județul Bacău, pentru anul școlar 2017 — 2018, au fost înscriși în clasa pregătitoare, conform calendarului de înscriere, un număr de 5.306 copii. ‘Menționăm că, în conformitate cu prevederile art. 32 din Metodologia privind înscrierea în învățământul primar, aprobată prin OMEN nr. 5247/2017, copiii pot fi înscriși și ulterior datelor prevăzute în Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2017—2018’, a adăugat ministrul Educației. Referitor la situațiile din zona rurală în care sunt foarte puțini copii înscriși, oficialii MEN au răspuns că, potrivit prevederilor art. 1 din Metodologia de organizare a claselor din învățământul preuniversitar în regim simultan, aprobată prin OMECTS nr. 3062/2012, pentru situațiile în care nu se întrunește numărul minim de elevi prevăzut de lege pentru efectivele de elevi, există posibilitatea organizării învățământului în regim simultan: ‘ (1)În localitățile izolate geografic sau lingvistic ori în localitățile în care efectivele de elevi corespunzătoare unui anumit nivel de clasă din învățământul primar sau gimnazial sunt mai mici decât efectivele minime prevăzute de lege și nu există posibilitatea asigurării transportului școlar se organizează clase în regim simultan; (2) Pot fi organizate clase în regim simultan în învățământul primar și în cel gimnazial’. ‘Mă bucur că Ministerul Educației Naționale, împreună cu inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, acționează consecvent pentru a identifica măsurile legale pentru ca toți copiii să fie școlarizați și monitorizează înscrierea copiilor la școală. Am așteptat și o situație din acest punct de vedere pentru județul Bacău, dar am înțeles că lucrurile sunt în regulă, un fapt îmbucurător pentru educația generației viitoare’, a concluzionat senatorul PSD Miron Smarandache. 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.