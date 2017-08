O vizită la spitalul buhușean. Vreau să văd. Și am ce vedea. Ordine, curățenie, securitate, proceduri respectate, bolnavi care-mi șoptesc mereu faptul că este OK, rigoare, zâmbetele… asistentelor, chiar curtoazie, aer de civilizație cu nuanțate accente europene, medici centrați pe nevoile pacienților… Evident, caut și noduri în papură. Nu-mi doresc chiar să mă îmbolnăvesc și să mă internez, deși asta le-am șoptit câtorva asistente, dar, în caz… de, opțiunea spital Buhuși este una atractivă… Mă plimb prin spital însoțit când de managerul Toron Mouhannad, medicul chirurg, când de ing. Constantin Poiană, inspector de calitate. Șoptesc și dumnealor… Șoaptele vizează ofensiva de vară-toamnă-iarnă 2017… „Avem un parteneri minunați: comunitatea locală, primarul. Casa de Asigurări de Sănătate este un adevărat prieten”. (T.M.). „Lucrăm la elaborarea documentelor specifice, pentru transformarea compartimentului «Boli infecțioase» în secție. Vom suplimenta numărul de paturi: de la 20, la 25” (T.M.). „Construim un nou spațiu pentru structura de spitalizare de zi «Boli infecțioase». 30 la sută din construcție a prins viață” (C.P.). „Lucrăm la reabilitarea sălilor de operație. Așteptăm achiziția lămpilor scialitice” (T.M.). „În proporție de 95 la sută, proiectul de adaptare a structurii de spitalizare de zi la cerințele legislative ( birou internări/externări specific pentru internările de zi, dulap-vestiar în fiecare salon…) este realizat” (C.P.) „Redeschiderea compartimentului de balneo-fizio-terapie nu mai e un vis. Trudim cu spor la reamenajarea spațiilor, la atragerea unui medic specialist. Ținta este atinsă… 50 la sută” (T.M.). „La secția Psihiatrie cronici, vom reorganiza saloanele, le vom dota riguros, conform normativelor” (C.P.). „Reabilitarea, igienizarea compartimentului «Boli infecțioase» sunt în curs de finalizare”.(C.P). „Vom reabilita: compartimentele boli cronice și neurologice, blocul alimentar (refacerea circuitelor), vom îndepărta efectele cauzate de ploile violente, vom menține structurile reabilitate în anii trecuți”. (T.M.). Chirurgul Mouhannad Toron intră în operație. Constantin Poiană, managerul calității, continuă: „Vom atrage fonduri nerambursabile de la M.S., cu cofinanțare de 10 % de la C.L., pentru dotarea cu aparatură și echipamente medicale. Proiectul se află în stadiu de licitație. Vom menține certificările ISO și certificarea pentru un nou standard. Ne așteaptă probele de foc în noiembrie 2017. Vom raporta indicatorii de monitorizare, în vederea menținerii acreditării ciclul I – lunar, trimestrial, semestrial. Vom pregăti încadrarea în standardele de acreditare ciclul II, 2019. Vom înființa specialitatea urologie, ambulatoriu și internări de zi. Vom…” Îmi pierdusem deprinderea de a spune vorbe frumoase despre o instituție… Dar spitalul buhușean chiar este un amic al sănătății… 0 SHARES Share Tweet

