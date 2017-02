Secția de lupte a SCM Bacău continuă să țină steagul sus. Mai nou, punctând și la seniori. Weekend-ul trecut, la Campionatul National de Seniori de la Reșița, clubul prezidat de Relu Auraș a cucerit trei medalii, trecându-și în cont și un loc 5. La categoria 66 kg, SCM a avut doi medaliați, Irinel Botez cucerind argintul, iar Alexandru Solomon bronzul, la 85 kg, Sorin Tașcă a urcat pe cea de-a treia treaptă a podiumului de premiere, în timp ce la 130 kg, Răzvan Bitere s-a clasat al cincilea. Aceste rezultate au permis SCM Bacău să se situeze între primele cinci echipe, performanță reeditată după o pauză de șase ani. Concret, ultima dată când SCM s-a aflat în Top 5 s-a întâmplat în 2011, atunci când Eusebiu Diaconu și Constantin Bulibașa s-au laureat campioni naționali, iar Mihai Ungureanu și Iulian Făghian au obținut medaliile de bronz. La Reșița, băcăuanii au fost aproape de un nou titlu național, în condițiile unei evoluții foarte bune din partea lui Irinel Botez. Abonat la podiumul seniorilor încă de anul trecut, când a luat bronzul, juniorul băcăuan pregătit de tatăl său, Mihai Botez, a pierdut finala categoriei 66 kg după un meci disputat contra lui Mihai Mihuț, medaliat la Mondialele de juniori din Brazilia.

În ceea ce-l privește pe Alexandru Solomon, luptătorul format de Ion Șarban la centrul de la Luizi Călugăra si antrenat în prezent de Cătălin Matache și-a trecut în cont prima sa prezență pe podium la Naționalele de Seniori. Remarcabilă este și longevitatea lui Sorin Tașcă. Deși ajuns la 40 de ani, luptătorul băcăuan antrenat de Ion Șarban își păstrează intactă dârzenia și pasiunea pentru lupte. Dovadă este și medalia de la Reșița, a 12-a din palmaresul său, reușită care echivalează cu un record. Aproape de cucerirea unei medalii la 130 kg, Răzan Bitere rămâne cu satisfacția unei victorii contra lui Tolea Ciumac. Succesul luptătorului antrenat de Ion Șarban constituie o revanșă față de înfrângerea suferită anul trecut, în finala pentru bronz disputată împotriva aceluiași Ciumac. În final, să notăm că, alături de SCM, un cuvânt important la Naționalele de la Reșița l-a avut și CSȘ Bacău, doi dintre elevii prof. Ion Butucaru urcând pe podiumul de premiere: Beniamin Ojog la 85 kg, unde a cucerit argintul și Alexandru Dosoftei la 66 kg, categorie la care a obținut bronzul. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.