Contrasens În țara nebunilor de Razvan Bibire - Ghiță e om de afaceri de succes. Are bani, are avere și nu-i pasă de belele. Dar intră în ele. Și în politică. E parlamentar, membru în comisia de control a unui serviciu secret deși este suspectat că el însuși este membru al acelui serviciu secret. Ghiță e prieten cu premierul. Dar e prieten și cu șeful serviciului secret care l-ar fi șantajat pe premier. Corespondează în secret cu un procuror care vrea să-l înfunde pe patronul unei televiziuni pentru ca acea televiziune să transmita „Cântarea Procurorilor", program cultural – artistic de înfundat politicienii indezirabili. Ghiță își face partid naționalist. Militează pentru o Românie a românilor, prigonirea imigranților și – vorba vine – înfundarea homosexualilor. Partidul dă chix, Ghiță dispare după un bairam de despărțire la sediul serviciului secret. Apare, în schimb, la televizor și denunță sistemul securist care a îngropat țara. Presa nu prea-l bagă în seamă. Procurorii dau din colț în colț. Nu comentează. Ghiță e fugar și nu trebuie luat în seamă. Și Pacepa a fost fugar, dar vorbele îi sunt sorbite de „intelectualii anticomuniști". Ghiță nu e Pacepa. De aia intelectualii anticomuniști nu-l iubesc pe Ghiță, nu-l apreciază și nu-l cred. Intelectualii români cred doar în serviciile secrete, în anticomunism și în justiția înfăptuită de procurori. În România nu judecătorii fac justiție, asta e doar o idee comunistă care se încearcă să ne fie indusă de agenții lui Putin. Putin nu e comunist, dar nu contează, nu toată lumea știe să facă diferența. Ghiță nu abandonează; cu o precizie de ceas elvețian el apare la televizor și prezintă starea națiunii. Cu subiect, predicat și dosarele penale pentru căpoși. Intelectualii se revoltă și cer interzicerea televiziunilor care difuzează declarațiile lui Ghiță. Traian confirmă cu jumătate de gură înregistrările lui Ghiță. Traian are și alte înregistrări, pentru că el l-a pus în funcție pe șeful serviciului secret și pe șeful procurorilor. Fratele lui Traian a fost condamnat la închisoare pentru corupție. Traian vorbește într-una despre anticorupție. A câștigat două mandate pentru că procurorii i-ar fi distrus dușmanii politici, pe bază de anticorupție. Ghiță spune că dosarele au fost măsluite și procesele aranjate. Traian spune că nu știe. Și Klaus vorbește despre anticorupție și penali. Klaus avea șase case cumpărate din banii câștigați din meditații. Justiția a decis că una din ele fusese obținută prin fals. Lui Klaus nu i-a plăcut ce a decis Justiția. Lui Klaus îi place doar când Justiția îl înfundă, să zicem, pe Liviu ca să nu poată ajunge premier. Liviu se face că se supără, dar apelează la un prieten, despre care se spune că e din serviciul secret. Cercul se închide. Trăim în cea mai bună dintre toate lumile posibile, în cea mai deplină Securitate.

