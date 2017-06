Actualitate În sfârșit, Festivalul Luminii de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Dupa cateva incercari esuate din cauza conditiilor meteo nefavorabile, Festivalul Luminii 2017 s-a desfasurat duminica, 11 iunie, in Parcul Cancicov. Festivalul Luminii, aflat la cea de-a IX-a editie, organizat de Cercetasii Romaniei, a beneficiat de aportul a peste 100 de cercetasi si a altor aproximativ 80 de voluntari ai unor ONG-uri partenere, care au oferit bacauanilor prezenti in parc, pe langa un concert si alte momente artistice, tot felul de ateliere, de la pictura si origami, la diverse jocuri. Cel mai important si asteptat moment a fost acela al aprinderii celor 5000 de gulgute cu lumanari confectionate chiar de cercetasi.

1 of 9 "Este un festival care este facut special pentru bacauani, pentru ai ajuta sa redescopere bucuria lucrurilor marunte. Prin ceea ce facem vrem sa ajutam bacauanii sa se deconecteze de la tot ceea ce inseamna tehnologie, stres si viata cotidiana", a declarat Mioara Husanu, coordonatoarea Festivalului Luminii si leader la Cercetasii Romaniei.

