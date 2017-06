Editorial În prognoze o ducem bine de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sunt pus uneori în situația de a asculta opinii ale unor oameni de afaceri sau chiar economiști care deplâng și acum, la aproape zece ani de la declanșarea crizei economico-financiare, starea în care se află economia țării și, mai ales, a județului Bacău. Aud deseori, pe la fel de fel de evenimente, cum se dezvoltă câte unul sau altul dintre agenții economici de la noi, cât de bine le crește piața și câte foloase au. Cunosc însă și destule cazuri în care totul rămâne ruină. Dinspre instituțiile centrale vin tot mai multe confirmări că noi, românii, suntem pe val, că ne dezvoltăm, că în Balcani am depășit Grecia și suntem cea mai bine situată națiune la acest capitol, al dezvoltării economice. Ce să cred? Pe cine să cred? Avem sau nu avem dezvoltare, avem sau nu avem perspective economice bune? Mai ales că motorul creșterii din ultimul timp se spune că ar fi consumul. Adică pe undeva se dau bani mulți, nu contează din ce surse, lumea cheltuie, piața duduie, iar la final creșterea economică e clară. Dar, până când? Profesioniștii din domeniu mai spun și că unele cifre apar din prognoze, adică din estimări. Cu alte cuvinte, se presupune că va fi bine. Dar va fi? Cifrele oficiale bătute în cuie – susțin statisticienii – abia peste doi ani vor apărea pe ecran. Alți analiști cred că și la anul noi vom avea creștere economică tot din consum, nu neapărat din producție, din productivitatea muncii mai ridicată. După acest avânt iluzoriu – susțin tot ei – aterizarea va fi bruscă. Și ne mai arată un ciudat paradox: economia noastră crește an de an, sărăcia se adâncește tot ai mult. Oare de ce? Curat prognozare! 0 SHARES Share Tweet

