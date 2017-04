Sport În primele patru Minivolei/ Turneul Final de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Minivoleibalistele CSȘ Bacău au încheiat pe locul 4 turneul final al Campionatului Național de la Craiova. În grupă, formația antrenată de Traian Șnel a adunat două victorii (3-0 cu CSȘ Lugoj și 3-0 cu Baia Mare) și o înfrângere (0-3 cu Dinamo), cedând apoi atât semifinala cu CSM București cât și finala pentru bronz cu Dinamo la scor identic: 0-3. „Rămânem cu regretul că nu am cucerit o medalie, dar și cu satisfacția unui sezon bun. În mod cert, în semifinala cu CSM București puteam mai mult. Dacă am fi ajuns în finală, poate că ne-am fi impus și în lupta pentru aur deoarece eram singura echipă care o putea bloca pe CSM Târgoviște”, a declarat antrenorul Traian Șnel, care a utilizat următorul lot de jucătoare: Teo Țurcanu, Andreea Năstasă, Ștefania Munteanu, Ilinca Boboc, Maria Antălucă, Francesca Hânganu-Marian, Mateea Popescu, Smaranda Munteanu, Rafaela Spătaru, Ioana Cuciurean si Maria Carucinschi. 0 SHARES Share Tweet

