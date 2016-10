In pat cu Fiscul

O declaratie facuta cu putin timp in urma, oficial, de actualul presedinte al ANAF a atras atentia multora dintre noi, pentru ca vizeaza modul in care Fiscul ar putea colecta, in viitorul foarte apropiat, date de la contribuabili: pur si simplu automat, direct de la sursa, cu ajutorul tehnicii de calcul si a internetului. Metodele ultramoderne sunt deja testate in Occident, iar in cel mult zece ani ar putea fi generalizate.

Nimic surprinzator, la ce viteza are progresul tehnologic astazi, si nimic ilegal daca intelegem ca fiscalitatea este, in sine, o normalitate in societate.

Ceva nelalocul lui apare, insa, daca te gândesti la câta intimitate, de orice fel, mai poti avea in zilele noastre, iar comportamentul fiscal al oricarui cetatean are si o astfel de componenta personala. Pentru ca tine de constiinta, iar libertatea de constiinta este garantata, in democratie, de insasi Legea fundamentala.

Altfel spus, daca nu vei fi atent cu cine si cu ce lucrezi, te poti trezi, dupa modelul celebrului film „Sleeping with the Enemy” (In pat cu dusmanul), chiar cu Fiscul in pat. Casa fiscala de marcat, cardul de cumparaturi, tranzactiile bancare si altele asemenea vor transmite din ce in ce mai multe date chiar in momentul in care le folosesti.

In tarile dezvoltate asa ceva a devenit, in mare parte, de mult o realitate. La noi, lucrurile abia intra pe fagas, dar procedeul a inceput. Din acest an, de exemplu, ANAF primeste zilnic de la banci liste cu persoane care umbla in propriile conturi. Se dau si date personale, identitare.

„Amenintarea” presedintelui ANAF ca Fiscul va prelua direct rapoartele financiare pe care acum o armata de contabili le intocmesc si le depun nu mai este decât o „atentionare” ca digitalizarea, robotizarea, ne vor prelua o buna parte din activitate. Direct de la noi din casa sau chiar din pat.