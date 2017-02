Sport În numele orgoliului Știința Bacău- Volei Alba Blaj (sâmbătă, ora 13.00, Sala Sporturilor) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Una sus, cealaltă ceva mai jos. Una rade tot în campionat. Iar mai nou, triumfă și în Liga Campionilor. Și nu oriunde, ci pe terenul rusoaicelor de la Krasnodar. Cealaltă a cam uitat gustul victoriei. Și nu doar că pierde la Târgoviște un meci pe care l-a avut în mână sau acasă, cu CSM București, dar ajunge să capoteze până și la Piatra Neamț. Și nu oricum, ci cu scorul de 3-0. Una-i una. Numai una: Volei Alba Blaj. Cealaltă e Știința Bacău. Dar, în ciuda faptului că le despart o mulțime de lucruri -buget, valoarea loturilor, traseul din campionat- sâmbătă, în etapa a 19-a a Diviziei A1, Știința și Alba Blaj promit un meci la sânge. Fie doar și pentru faptul că, peste ceva mai mult de o lună, se vor reîntîlni în finala Cupei României. Gazdele de sâmbătă pornesc cu șansa a doua. A recunoscut-o și antrenorul Științei, Florin Grapă: „Este evident pentru toată lumea că Blajul e favorită”. Numai că până și o super-favorită ca Blajul mai pierde meciuri. O înfrângere a venit în decembrie, la București, contra CSM-ului. De ce nu ar veni a doua sâmbătă, la Bacău? Sau, mai bine zis, cum ar trebui sa joace Știința pentru ca sâmbătă Blajul să sufere a doua înfrângere din actuala ediție de campionat? „În primul rând, ar trebui să servim foarte bine și să excelăm la preluarea din serviciu. Dorința mea este să opunem rezistență campioanei, astfel încât, chiar dacă vom ajunge să pierdem jocul, adversarele noastre să se întrebuințeze serios contra noastră”, a subliniat Grapă, care a mărturisit că dacă ar putea să facă în așa fel încât să elimine o jucătoare din echipa Blajului, aceea ar fi Ana Antonijevic: „Vorbim despre o ridicătoare de clasă, care poate face diferența”. Și dacă tot am ajuns la capitolul coordonatoare de joc, să notăm că ridicătoarea Științei, Sabina Moisa, ar putea lipsi sâmbătă, ca urmare a unui deces în familie. Cu sau fără Moisa, de pe locul 4 unde a ajuns după o serie de trei înfrângeri cu CSM Târgoviște, CSM București și Unic, Știința trebuie să facă un meci mare contra Blajului. O cere orgoliul, o repetă, scandând la unison, publicul băcăuan. Hai Știința! Programul complet al etapei a 19-a (25 februarie): CSU Galați- CSM București, Medicina- Unic, Știința- Alba Blaj (ora 17.00), Penicilina- CSM Lugoj, SCM Pitești- SCM U Craiova. Luni, 27 februarie, ora 18.00, Digisport: CSM Târgoviște- Dinamo. Clasament 1. Volei Alba Blaj 18 17 1 53-6 51p.

2. CSM Târgoviște 18 15 3 47-14 44p.

3. CSM București 18 15 3 48-18 44p.

4. Știința Bacău 18 12 6 41-21 38p.

5. Dinamo București 18 12 6 39-24 35p.

6. Unic P. Neamț 18 8 10 31-32 26p.

7. CSM Lugoj 18 8 10 28-37 23p.

8. Penicilina Iași 18 7 11 26-35 21p.

9. Medicina Tg. Ms. 18 7 11 23-35 20p.

10. SCM Pitești 18 5 13 23-35 20p.

11. CSU Galați 18 1 17 8-52 5p.

12. SCM U Craiova 18 1 17 9-53 3p.

