Indicatorul „trecere de pietoni” postat in intersectia din cartierul Narcisa semnalizeaza pentru ingeri. Se pare ca cineva cu simtul umorului sau pur si simplu rafalele de vânt puternic au desprins una din clemele care ancora indicatorul, iar acesta s-a pozitionat cu susul in jos. Pâna la remedierea problemei si redarea folosintei de drept, indicatorul face obiectul glumelor proaste. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.