Editorial În folosul comunităţii de Florentin Radu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Politica e o curvă. N-am zis-o eu primul, ci alţii, mult mai devreme. Şi, al naibii!, e băgată în toate. În ziua de azi, nu poţi să te scarpini nicicum fără să te loveşti de unul din politică. La Primărie, la Prefectură, la Şcoala de fete, la Şcoala de băieţi, la catrindală ş.a.m.d. Ce să mai, îi ai peste tot locul. Să fie, nu zic ba. Dar, măcar de-ar face treabă – în folosul comunităţii -, căci de-aia au şi ajuns acolo. Pe salarii bune. Şi nu de anul ăsta (că tot au crescut lefurile ca Prâslea cel voinic), ci dintotdeauna. De-aia mă tot gândesc, oare vom mai apuca vremea când nimeni nu se va mai agita să ajungă parlamentar, consilier judeţean sau local, primar sau mai ştiu eu în ce demnitate ori funcţie „bine plasată". Pentru că, eu unul, sincer, m-am cam săturat să le tot văd feţele cum se rotunjesc de la un an la altul şi, odată cu ele, burţile care nu mai încap în turul pantalonilor. Nu mai zic de rubricile din declaraţiile de avere. Or, ei, în loc să lucreze, cum am mai spus, în folosul comunităţii, se tot ceartă, se contrează, se bălăcăresc, îşi pun piedici unii altora, uneori se mai şi înjură, în fine, fac orice, numai să ducă mai departe naţia asta nu. Exemple sunt peste tot, de la politica de vârf, centrală (vezi Dragnea versus PNL), la cea de cartier, ca să zic aşa. Bunăoară, ai noştri aleşi locali nu se înţeleg, şi pace!, asupra spaţiilor din piaţa mare. E drept că acolo sunt interese mari (habar n-am ale cui şi nici nu mă interesează). Cert e că cei de la PNL (mi-e silă numai când îmi amintesc de cât rău au făcut oraşului cât au fost la primărie), în fine, „galbenii" nu vor să înainteze în problematica amintită pe motiv că acele garanţii de participare la licitaţii sunt prea mari. Ce zici Hanţ? Păi, dincolo de faptul că prevederea e de pe vremea când ei ocupau primăria, toată lumea ştie că în astfel de situaţii, e nevoie de elemente de siguranţă. De-aia s-a ajuns să decadă în aşa hal Bacăul, tocmai pentru că aleşii nu şi-au dat mâna…în folosul comunităţii. Să nu se ajungă, zic, Doamne Fer', să primească, la un moment dat, fiecare sau în grup, una…în folosul comunităţii, şi nu cu…suspendare.

