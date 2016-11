Desi tot mai multi salariati mor la locul de munca, Guvernul României a gasit de cuviinta sa scurteze timpul pe care agentii economici trebuie sa-l dedice instruirii angajatilor lor cu normele de protectie impotriva accidentelor la serviciu.

Astfel, prin HG 767/19.10.2016, in vigoare din data de 21.10.2016, cele trei tipuri de instruiri (la angajare, la locul de desfasurare a activitatii si cea periodica) cu normele de sanatate si securitate in munca vor fi de cel putin 1 ora, fiecare, fata de minimum 8 ore, anterior. Asadar, daca pâna acum angajatorul trebuia sa asigure ca aceasta instruire sa fie efectuata cel putin toata ziua de lucru, acum el poate sa o desfasoare si intr-o ora.

Schimbarea decisa de catre guvern nu va fi in avantajul nici al angajatorului si nici al angajatului, deoarece consecintele vor fi suportate de catre ambii. „Instruirea fiind un element foarte important in domeniul securitatii si sanatatii in munca, macar la angajare trebuia pastrata durata de minimum opt ore, tocmai pentru ca salariatul sa ia cunostinta de prevederile legale si riscurile la care se expun in procesul muncii, daca nu le respecta, ne-a spus Ioan Andrei, inspector sef adjunct al Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Bacau.

Fac aceasta precizare, deoarece una dintre cauzele principale care au dus la producerea multor accidente de munca o constituie aceasta instruire deficitara, mai ales la angajare. Aceasta dovedeste ca nu sunt suficiente nici chiar opt ore.”

Zeci de morti

Statistica din perioada 1 ianuarie-27 octombrie 2016 arata ca in judetul Bacau s-au inregistrat nu mai putin de 26 accidente de munca extrem de grave, cele mai multe, fatale pentru victime. Mai exact, in asemenea evenimente nefericite, in cele aproape 10 luni, au murit 23 de salariati (in 2015, tot anul, au decedat 20) iar alti 3 au ramas cu sechele invalidante pe toata viata.

Ei erau angajati in constructii, exploatari forestiere sau in transporturi si marea majoritate a lor au cazut de la inaltime ori s-au rasturnat cu masina sau utilajul pe care lucrau. In cazul unora (3), cauza decesului a fost consumul de bauturi alcoolice in timpul lucrului.

„In urma cercetarilor, s-a constatat ca aveau o alcoolemie cuprinsa intre 0,5 mg si 3,6 mg la mie, aceasta fiind coma alcoolica, a mai declarat Ioan Andrei. La fel de grav este si faptul ca o parte din aceste accidente s-au petrecut in intervalul orar 13.00 si 15.00, de unde concluzia ca victimele au consumat bauturi alcoolice in timpul lucrului. De aceea, macar la angajare instruirea ar trebui sa fie de cel putin opt ore.”

Evident ca noua reglementare ii bucura mai ales pe angajatorii din domeniile amintite. Dar ei trebuie sa stie ca si daca angajatul se afla sub influenta bauturilor alcoolice in momentul accidentarii, aceasta nu schimba caracterul de eveniment produs in timpul muncii. Asadar, responsabilitatea revine exclusiv angajatorului, care risca sanctionarea contraventionala cu 4.000-8.000 lei si alte consecinte pecuniare.