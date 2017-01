Cei 14 deputaţi şi senatori de Bacău şi-au început activitatea în Parlament. Chiar dacă nu avem nici un reprezentant în Guvern, parlamentarii noştri vor promova obiectivele judeţului în comisiile din care fac parte. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.