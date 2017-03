Top Story În Bacău, a început curățenia de primăvară de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Constantin Scripăț, viceprimar al municipiului Bacău din partea PMP și secretar executiv al partidului la nivel național, va avea „un sezon plin”. Pentru că a venit primăvara, băcăuanii au solicitat, la ultimele audiențe, mai ales intervenții care vizează aspectul orașului. Astfel, câțiva cetățeni din Gherăiești s-au plâns că stațiile de autobuz, care se află în grija autorităților, nu au bănci și adăpost pentru ploaie și au adus un model folosit în Danemarca, doi locuitori de pe str. Triumfului au cerut drum de acces spre Calea Bârladului, reprezentanții Asociației 77, repararea aleilor dintre blocuri, iar cei de pe str. Scânteii, reluarea lucrărilor de reabilitare întrerupte la venirea iernii. Constantin Scripăț va comunica cu cetățenii permanent, nu doar la audiențe. „Telefonul meu este public, la fel ca în campanie, și preiau solicitările oricând motivat de faptul că în unele în cazuri este necesar să intervii imediat”, a declarat viceprimarul municipiului Bacău. Toate solicitările privind reabilitările și amenajările își vor găsi rezolvare în cadrul campaniei de primăvară, care a și început. 1 of 3 „Angajații Primăriei Bacău se află pe teren, execută lucrări de toaletare a pomilor, de reparare a scrânciobelor din parcurile de joacă, de înlocuire a mobilierului stradal – bănci și coșuri de gunoi -, de curățare a străzilor, manual și mecanizat.” Constantin Scripăț, viceprimarul Bacăului În scurt timp va începe și plantarea florilor, arbuștilor, a gardului viu și amenajarea sensurilor giratorii. O mare atenție va fi acordată, anul acesta, străzilor din municipiu, fiind demarate deja lucrările de plombare a gropilor. 0 SHARES Share Tweet

