In atentia bacauanilor! Buletinul expira la data nasterii

– ca sa nu mai uite de valabilitatea cartii de identitate, bacauanii trebuie sa retina ca documentul le expira la data nasterii

Mai sunt câteva luni pâna la alegerile parlamentare, iar acest eveniment este un bun prilej de a ne uita in cartea de identitate si a verifica termenul de valabilitate al documentului.

Poate nu multi dintre noi stiu ca actul de identitate este valabil 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsa intre 14 si 18 ani, 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsa intre 18 si 25 de ani, 10 ani dupa implinirea vârstei de 25 de ani, iar pentru cei care implinesc 55 de ani, termenul de valabilitate este permanent.

“Apropierea alegerilor parlamentare este un motiv in plus ca bacauanii sa se uite in cartea de identitate si sa verifice din timp valabilitatea acesteia. Putem evita astfel perioadele aglomerate de dinaintea alegerilor.

Multi speculeaza pe tema acestui eveniment si se prezinta fix in preajma alegerilor solicitând o noua carte de identitate”, a declarat cms.sef Ion Prisecaru, director executiv la Directia Publica de Evidenta a Persoanelor a municipiului Bacau.

Pentru a face enonomie de timp, bacauanii din judet se mai pot adresa SPCLEP Secuieni care deserveste comunele Secuieni, Colonesti, Damienesti, Filipeni, Izvorul Berheciului, Lipova, Negri, Odobesti, Oncesti, Plopana, Prajesti, Rosiori si Traian.

SPCLEP Racaciuni sta la dispozitia persoanelor din comunele Racaciuni, Cleja, Orbeni, Parava, Pincesti, iar SPCLEP Bacau primeste cereri de la solicitantii din localitatile Beresti-Bistrita, Buhoci, Faraoani, Filipesti, Gioseni, Hemeius, Horgesti, Itesti, Letea Veche, Luizi Calugara, Magura, Margineni, Nicolae Balcescu, Parincea, Sarata, Saucesti, Tamasi, Ungureni.