In asteptarea lui Mos Craciun. Serbare la Gradinita cu Program Prelungit Nr. 31 Bacau

…Si vin sarbatorile de iarna, cu zapezi, cu vise si nostalgii, cu clipe in care mai mult ca oricand ne place sa ne intoarcem in amintirile copilariei, cu alaiuri de colindatori in noaptea in care pe o sanie trasa de reni trebuia sa soseasca Mos Craciun cu daruri si jucarii atat de asteptat de copii dar si de cei mari.

In acest context prescolarii din grupa mijlocie Ingerasii de la Gradinita cu Program Prelungit Nr. 31 Bacau, condusa de prof. Anisoara Matei si prof. Irina Leonte, au pregatit un bogat program artistic din care nu a lipsit sceneta „In noaptea de Ajun” si l-au asteptat pe Mos Craciun cu cantece, colinde, poezii, astfel ca la sfarsitul programului prezentat, parintii, bunicii si invitatii nu se mai lasau plecati din sala de grupa.

Prescolarii au fost rasplatiti pe masura muncii lor cu aplauze prelungite de la spectatori, cu multumiri de la profesorii lor si cadouri de la Mosu’.