În afara cercului de Razvan Bibire E foarte uşor, astăzi, să fii manipulat. E suficient să te încrezi în informaţiile „oficiale" despre anumite evenimente; în explicaţiile televiziunilor de ştiri, ale liderilor politici sau ale „analiştilor" abonaţi la talk-show-uri. Şi, de ce să nu recunoaştem, este mult mai comod să accepţi realitatea creată de aceste personaje, decât să-ţi pui creierul la treabă, să memorezi informaţii şi apoi să le analizezi, să le pui în context, să cauţi nepotrivirile şi să tragi concluzii… Ceea ce se întâmplă acum în ţară este rezultatul acestei comodităţi informative; a lipsei de gândire critică faţă de informaţiile livrate publicului, a acceptării necondiţionate că oamenii aflaţi în poziţii de Putere spun adevărul. Este o situaţie care nu exista acum 15-20 de ani, imediat după 1989. Atunci, abia evadaţi dintr-o lume în care învăţasem să recunoaştem minciuna care ne era servită, puneam la îndoială orice. Astăzi, însă, spiritul critic al acelor vremuri a dispărut, fiind înlocuit cu acceptarea blajină a unui Matrix prefabricat. Dar lucrurile nu se opresc aici. Pentru că intervine condiţia umană. Şi o să explic acest lucru cu un exemplu din literatură: în „Împăratul muştelor", câteva zeci de copii ajunşi pe o insulă pustie în urmă unui accident, se confruntă cu necunoscutul. Dacă iniţial sunt dispuşi să coopereze pentru a găsi o cale de salvare, pe parcurs, însă, situaţia se schimbă: copiii se organizează într-un trib sub conducerea unui lider autocrat care încep să-i vâneze pe cei care nu li se alăturaseră. Dacă la început încercau doar să-i jefuiască pe cei din afară „tribului", ulterior, au încercat să-i elimine fizic pentru că nu erau ca ei. Faptul că erau diferiţi, că gândeau altfel, era un motiv suficient pentru a-i ucide. Este, dacă vreţi, o parabolă a istoriei umanităţii: cine nu ne împărtăşeşte ideile, trebuie eliminat. Revenind la problemă, situaţia este mai gravă deoarece, cei care acceptă cu seninătate Matrixul vor să-l impună şi celorlalţi. Inchiziţia i-a eliminat pe cei care gândeau altfel, naziştii i-au ucis pe cei care aveau alte idei, comuniştii, la fel. Nu e ceva nou. Desigur, încă nu am ajuns la momentul în care poporul să ceară capetele celor care nu gândesc ca el, dar trebuie să ne păstrăm optimismul: se poate şi mai rău.

