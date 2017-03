”În Aer”, cu Travka, la sfârșit de săptămână

Trupa Travka revine, la acest sfârșit de săptămână, în Bacău, după o absență de doi ani, pentru a concerta în fața fanilor băcăuani. Aflați într-un circuit ”electro-acustic” mai special în Cluj, Iași și București care se va încheia în Capitală pe 21 aprilie, printr-un concert maraton alături de trupele Robin and the Backstabbers, The Mono Jacks și byron, membrii Travka vor poposi în Bacău, în afara turneului, în Berăria Valhalla, sâmbătă, 25 martie.

Trupa, intrată pe scena muzicii alternative românești în 2002, s-a evidențiat imediat atât prin lirica aparte cât și prin muzica deosebită, reușind să captiveze și să-și cucerească definitv publicul. Nelipsită de la cele mai mari festivaluri de muzică din România, tot mai vizibilă pe micul ecran în emisiuni de largă, dar fină audiență și prezentă prin recenzii favorabile în presa de specialitate, dar nu numai, cu cele trei albume fundamentale pentru rock-ul alternativ autohton, trupa Travka, prin vocea lui George Gâdei, chitara și clapele lui Alexei Țurcan, bassul lui Misha Gâlcă și tobele lui Cristian Chirodea, se află, printre generații, în continuă experimentare, explorare și cucerire de noi orizonturi lirico-muzicale.

Concertul din Bacău, din cadrul căruia nu va lipsi cea mai recentă compoziție, ”În Aer”, sau piese precum Iubire, Distanțe, Călătoare etc., este programat în Bacău, în locul amintit, pentru orele 22.00, suportul pentru artiști fiind 30 lei.