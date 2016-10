In 17 unitati scolare nu s-a inscris nici un candidat pentru functia de director

Conform ultimelor decizii ale Ministerului Educatiei, in aceste zile de organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor de conducere in toate unitatile scolare, concurs care nu a mai avut loc in ultimii opt ani.

Pentru judetul Bacau au fost scoase la concurs 173 functii de director si 71 de director adjunct din cele 173 de unitati de învatamânt cu personalitate juridica. Au fost depuse 272 cereri de înscriere (198 pentru director, respectiv 74 pentru director adjunct) doar pentru 156 de unitati de învatamânt.

“Trei dintre cereri sunt depuse de doi candidati, cadre didactice titulare în alte judete: una pentru Palatul Copiilor Bacau, iar celelalte doua pentru Scoala Gimnaziala «

Stefan cel Mare» Buhusi si, respectiv pentru Scoala Gimnaziala «Mihai Eminescu » Lespezi, din comuna Gârleni.”

prof. Ida Vlad, inspector scolar general adjunct ISJ Bacau

In schimb, pentru 17 unitati de învatamânt nu s-a înregistrat nicio cerere de înscriere la concurs: Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Bacau, Liceul Tehnologic Faget, Liceul Teologic “Fericitul Ieremia” Onesti, Scoala Gimnaziala “Costache Negri” Negri, Scoala Gimnaziala “Ion Rotaru” Valea Lui Ion, Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” Lipova, Scoala Gimnaziala “Stefan cel Mare” Zemes, Scoala Gimnaziala Asau, Scoala Gimnaziala Calugareni, Scoala Gimnaziala Huruiesti, Scoala Gimnaziala Nr. 1 Ardeoani, Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gura Vaii, Scoala Gimnaziala Nr. 1 Rosiori, Scoala Gimnaziala Nr. 1 Slobozia, Scoala Gimnaziala Nr. 3 Darmanesti, Scoala Gimnaziala Plopu, Scoala Gimnaziala Scorteni.

Directorii acestora, numiti in acest moment, de catre ISJ Bacau, cu detasare in interesul invatamântului, nu vor mai putea ocupa in continuare aceasta functie, pentru ca nu s-au inscris in concurs. In alte trei scoli – Scoala Gimnaziala “Dr. Al. Safran” Bacau, Scoala Gimnaziala Ungureni si Scoala Gimnaziala “Dani Gergely” Ghimes – candidaturile depuse nu au fost validate.

Nu toate inscrierile au fost validate



In urma verificarii dosarelor încarcate de catre candidati pe platforma dedicata (sistemul informatic MONMedu) au fost admise 258 de cereri de înscriere pentru functii de conducere, cereri încarcate de 241 de cadre didactice: 188 cereri pentru director (95 în mediul rural si 93 în mediul urban), respectiv 70 cereri pentru director adjunct (9 în mediul rural, respectiv 61 în mediul urban), pentru 199 functii de conducere (88 în mediul rural, respectiv 111 în mediul urban), din care 152 functii de director (82 în mediul rural, respectiv 70 în mediul urban) si 47 functii de director adjunct (6 în mediul rural, respectiv 41 în mediul urban). Asadar, 14 profesori inscrisi nu au fost validati pentru ca nu indeplineau toate conditiile impuse in metodologia de concurs (nu aveau toate actele de studii depuse la dosar sau adeverintele cerute etc).

Proba scrisa, miercuri



Prima proba de concurs, proba scrisa, se va sustine de catre candidatii declarati admisi, pe 12 octombrie, intre 10.00 si12.00, în centrul special de la Colegiul Tehnic de Comunicatii “N.V.Karpen” Bacau.

Accesul in centrul de concurs are loc între 9.00 si 9.30. Este interzisa intrarea in salile de examen cu genti, posete, ziare, reviste, carti, caiete, notite sau alte materiale documentare, mijloace electronice, telefoane sau alte mijloace de comunicare la distanta, copierea, dar si comunicarea intre candidati pe timpul desfasurarii concursului.

Încalcarea acestor prevederi va fi considerata tentativa de frauda sau frauda, care atrag dupa sine eliminarea candidatului din concurs si pierderea dreptului acestuia de a ocupa o functie de conducere pe o perioada cu aceea a doua mandate (8 ani). Evaluarea probei scrise va avea loc în aceeasi zi în prezenta candidatului si a doi martori dintre candidatii din sala de concurs. Daca un candidat a sustinut si predat testul, dar nu se prezinta la etapa de evaluare, acesta nu va fi evaluat.