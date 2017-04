Educatie Imprimante 3D la Facultatea de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Unul dintre laboratoarele Facultății de Inginerie a Universități „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost dotat cu aparatură perfomantă: 9 imprimante 3D. „Sunt 8 imprimante de tip kit de la MultiMaker, Original Plus, cu componente făcute de studenți, cu studenți și pentru ei, iar o altă imprimantă, tot 3 D, UltiMaker de tip 3, care este gata ansamblată, lucrează cu două materiale odată pe același cap de extrudare. Astfel sunt utilizate modele mult mai complexe, fiind posibil să construim din prima un tot ansamblu, fără să apelăm la tehnici de ansamblare diferite, imprimanta făcând toată lucrarea deodată. Concret, în acest laborator, studenții fac proiectele pe calculator, le modificăm, le prelucrăm și apoi trecem la partea de producție propriu-zisă, cu ajutorul acestor imprimante, în funcție de ce disciplină au de studiat studenții, a componentelor pe care le vor folosi în proiectele lor”, a explicat prof. Andrei Ciubotariu, șef lucrări în cadrul Facultății de Inginerie, Departamentul IMSI – Ingineria și Managementul Sistemelor Industriale. Prin această tehnologie se realizează componente despre tot ce înseamnă specializarea Mecatronică, componente de roboți, carcase pentru Automatică, elemente de Mecanică, angrenaje, roți dințate, mecanisme de pliere etc. Se intentionează chiar să se organizeze și simulări de fabrici, cu așezare de mașini pe anumite platforme precise, în miniatură, pentru o practică reală, cu logistica industrială, la locul de studiu. În acest laborator se lucrează în principal cu studenții din anii III și IV, plus cei de la programele de master, pentru că se folosesc în mod special elemente de proiectare. „Aceste imprimante au ajuns în universitatea noastră urmare a unei colaborări ce a început încă din Campania «Ingineria – o carieră de succes, un pas spre viitor», pe care am coordonat-o anul trecut, în luna noiembrie. Una dintre firmele care au participat atunci la simpozioanele organizate de noi, iMake3D, a prezentat tocmai aceste modele de imprimantele 3D, pe care le-am achiziționat și noi, ulterior, din fonduri proprii, dar la un preț promoțional. Marele avantaj, la ora actuală, când totul se lucrează pe calculator, este tocmai faptul că designul pieselor și calculul structural se realizează pe calculatoarele laboratorului, iar apoi se poate trece la etapa de mașinare, cum spunem noi, cu ajutorul acestor imprimante 3D. Studenții din anul I și II fac, printre altele, grafică asistată de calculator, limbaje de programare, apoi în anii următori învață partea de calcul și structură, iar în anul IV, această parte de mașinare. Așadar investiția în imprimantele 3D era absolut necesară pentru studenții noștri.”

