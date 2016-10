Gradinita cu Program Prelungit nr. 30 din Bacau a fost gazda unui schimb de experienta in cadrul proiectului „Impreuna pentru acces la educatie timpurie de calitate”. La eveniment au participat mai multe educatoare din judetul Bacau, care sunt incluse in programul „Incluziunea sociala prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunitatii – pachetul Educatie incluziva de calitate, componenta educatie timpurie”.

Gazda evenimentului a fost Elena Rosca, directorul Gradinitei nr. 30, iar printre invitati s-a numarat Viorica Preda, inspector general invatamânt prescolar in cadrul Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, Carmen Anghelescu, reprezentant al Centrului pentru Educatie si Dezvoltare Permanenta „Step by Step” si Mariana Stefan, inspector scolar de specialitate in cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Bacau.

„Am ales judetul Bacau pentru implementarea acestui program pilot. Am implicat in acest parteneriat 45 de comunitati dezavantajate din judet si am ales Gradinita nr. 30 drept locul in care se pot transmite bune practici pentru educatorii din comunitatile amintite. Stim ca multe comunitati din rural acuza slaba dotare si lipsa fondurilor pentru dezvoltarea acestei laturi a invatamântului si tocmai de aceea, gradinitele pot beneficia de granturi care ii vor ajuta in viitor. Ei isi identifica nevoile si pot accesa aceste granturi”, declara Viorica Preda, inspector general invatamânt prescolar MENCS

Educatorii spun ca este dreptul fiecarui copil de a beneficia de educatie prescolara si este dreptul fiecarei familii de a sti ca exista la gradinita un loc sigur pentru copii in timpul zilei.

Citat: „Copiii se bucura de un mediu placut la gradinita, iar multi educatori au trecut de la rigiditatea caracteristica la un stil de predare mult mai placut, mai lejer. Schimburile de experienta de acest gen sunt benefice, atât pentru formatori cât si pentru formabili”, declara Elena Rosca, director la Gradinita nr. 30

Daca proiectul pilot implementat in Bacau se va dovedi a fi un succes, el va fi implementat si la nivel national.