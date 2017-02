La sfârşitul acestei săptămâni, o parte dintre pensionari vor primi deja pensiile mărite, ca urmare a eliminării contribuţiei la sănătate şi a impozitării doar a sumei care depăşeşte 2.000 lei. Mai exact, vor beneficia de aceste măsuri toţi pensionarii care până acum suportau contribuţia la sănătate, precum şi cei care achitau impozitul de 16 la sută pentru diferenţa dintre pensie şi suma de 1.100 lei. Primele din categoriile menţionate care se vor bucura de aceste măsuri vor fi persoanele cărora pensia li se virează în cont bancar. Ceilalţi pensionari vor vedea mai mulţi bani în mână din 14 februarie încolo, când pensia le va fi adusă acasă de către poştaş. „Neimpozitarea pensiilor mai mici de 2.000 lei şi eliminarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru toţi pensionarii sunt prevăzute de Legea 2/2017, care se aplică de la 1 februarie, ne-a spus Alina Iftode, directorul Casei Judeţene de Pensii (CJP) Bacău. Din judeţul nostru, de această lege va beneficia un număr impresionant de pensionari. Ne bucurăm că este aşa, dar, în acelaşi timp, ne dorim şi ca numărul celor cu pensii de peste 2.000 lei să fie din ce în ce mai mare.” Până în această lună, contribuţia la sănătate, de 5,5 la sută, era reţinută pensionarilor care aveau pensii mai mari de 918 lei (valoarea punctului). Mai exact ei plăteau această contribuţie pentru diferenţa dintre pensie şi suma de 918 lei. Impozitul de 16 la sută era perceput (după scăderea din pensie a contribuţiei) din ceea ce depăşea 1.100 lei. Acum nimeni nu va mai plăti asigurarea de sănătate, aceasta fiind suportată pentru toţi pensionarii din bugetul de stat, iar impozitul va fi suportat de către cei care au pensii de la 2.000 lei în sus, evident pentru ceea ce trece de această sumă. Dintre cei 153.689 pensionari din judeţul Bacău, în momentul de faţă, numai 5.652 au pensii care depăşesc suma de 2.000 lei. Cât priveşte numărul celor cu pensie cuprinsă între 1.100 şi 2001 lei, aceştia se cifrează la 44.539 persoane. În ianuarie 2017, aveau o pensie de până în 918 lei 82.225 persoane. Cele care aveau pensie de sub 1.100 lei numărau 100.507 pensionari, în care, evident, intră şi cei 82.225. Dincolo de toate aceste cifre, odată cu aplicarea celor două măsuri, este clar că din pensie vor mai pierde ceva (impozitul de 16 la sută) numai cei 5.652 pensionari care au un venit de peste 2.000 lei. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.