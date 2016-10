Producatorii de oua, intre care si Grupul Agricola Bacau, au aratat din nou, la recenta Adunare Generala a Crescatorilor de Pasari din România, ca importurile masive de astfel de produse ii vor aduce in prag de faliment. Principalul exportator in România este Polonia, care vinde oua chiar sub pretul lor de productie.

Producatorii români au aratat in mai multe rânduri o astfel de situatie, dar autoritatile noastre se fac ca nu vad. Pentru ca din Polonia vin la noi oua chiar cu preturi mai mici decât cele de productie in fermele poloneze, calitatea acestora este considerata indoielnica. Astfel, voluntar, fermierii români au inceput deja sa marcheze ouale si cu data durabilitatii minime (ddm), odata cu marcarea codului alfa numeric. România a devenit, astfel, singura tara din Europa care marcheaza ddm-ul pe coaja oului.

Fermierii atrag atentia ca, obligatoriu, codul alfa numeric si ddm-ul trebuie sa fie scrise pe coaja oului cu cerneala de aceeasi culoare sau cu nuanta a aceleiasi culori, asta însemnând ca au fost marcate în acelasi moment. În situatia în care în comert se gasesc oua cu cele doua marcaje (codul alfa numeric si ddm-ul) scrise cu cerneala de culoare sau nuanta diferite, prospetimea oualor este suspecta, întrucât marcajul ddm-ului este facut doar în România, în functie de interese – spun avicultorii membri ai Uniunii Crescatorilor de Pasari din România (UCPR).

„România produce oua peste necesarul de consum intern – spun fermierii -, dar consumatorilor li se ofera pe piata oua cu prospetime îndoielnica, aduse din import, în schimbul oualor proaspete din productie interna”.

Pretul mediu al oului la poarta fermei a fost, în perioada ianuarie – iunie 2016, în România, de 0,24 lei, iar pretul mediu in Uniunea Europeana (UE) de 0,32 lei. Principalul exportator de oua catre România este Polonia (82% din total importuri), iar pretul oului la poarta fermei în aceasta tara, în perioada ianuarie – iunie, a fost de 0,35 lei/ou. Pretul mediu de import oua din Polonia, conform Institutului National de Statistica, a fost, în aceeasi perioada, de 0,28 lei/ou, dar ofertele de oua din Polonia din perioada primavara – vara au ajuns chiar la 0,15 lei/ou.

Desi pretul la poarta fermei în România este mult sub media UE, iar pretul mediu la poarta fermei în Polonia este mult peste media UE, pretul mediu al oualor poloneze care au ajuns la noi este de 80% din pretul mediu intern din Polonia, iar unele oferte ajung chiar la 50%.

„Marcam ouale cu ddm dintotdeauna. O facem voluntar, fara sa fie o obligatie din legislatia europeana. Prin importuri, din tari comunitare, vin oua nemarcate astfel, in special din Polonia. Polonezii, in 2012, când s-a trecut la conditii imbunatatite de crestere a pasarilor, au reusit sa-i convinga pe demnitarii UE ca ei sa nu arunce custile de pasari la fier vechi, asa cum am facut-o noi, obligati de legislatie. Deci n-au mai cheltuit cu alte custi, mult mai scumpe, ca noi. Ei au motivat ca vor duce ouale la industrializare, dar iata ca ajung in România, pentru ca la noi autoritatile sunt ocupate cu altceva”.

Grigore Horoi, presedintele Grupului Agricola