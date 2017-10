Aplecarea spre studiu, spre învățătură și cunoaștere i-a adus oneștencei Dana Ioana Obrinteschi Iancu bucurii dintre cele mai mari. După ce a absolvit cursurile Facultății de Sociologie și Comunicare din Brașov, fiind admisă din acest an la Școala Doctorală de Sociologie din cadrul Universității din București (unde poate activa ca profesor asistent la obiectul de studiu Sociologia Dreptului), ea a fost selectată pentru a lucra în cadrul Ministerului Justiției. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.